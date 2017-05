Samp: Giampaolo, nulla da rimproverare

GENOVA, 14 MAG - Voleva riscattare la pesante sconfitta dell'Olimpico (7-3) ma la Sampdoria contro il Chievo non va oltre il pareggio. Marco Giampaolo però appare soddisfatto, soprattutto della prestazione. "L'aspetto positivo è che i giocatori non si sono risparmiati - ha dichiarato -. Oggi abbiamo avuto delle difficoltà e abbiamo anche fatto alcuni errori tecnici Ma la squadra non si è risparmiata ed ha sudato fino all'ultimo seppur con qualche imprecisione. Erano importanti gli atteggiamenti e sugli atteggiamenti non ho niente da rimproverare". "Oggi tra Sala, Pavlovic e Muriel avevamo tre giocatori non abituati ai novanta minuti. Sala rientrava dopo un mese e mezzo ed è stato un rientro forzato, ma non avevamo alternative". Per Giampaolo una sfida utile comunque per studiare la rosa in vista della prossima stagione. "Ho sempre detto - ha aggiunto - che l'ambizione della Samp è quella di migliorare e noi dobbiamo lavorare per migliorarla. Ora però abbiamo uno scontro diretto domenica per blindare il decimo posto".