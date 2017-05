Sarri, contratto più ricco mio obiettivo

ROMA, 14 MAG - Tutto facile per il Napoli, in gran forma nella volata per il secondo posto. "I ragazzi hanno giocato un'ottima partita, difficile, contro una squadra che in casa ha fatto una buona stagione - è l'analisi di Maurizio Sarri dopo il 5-0 a Torino - Siamo stati bravi a chiuderla quando loro sono calati. Il risultato la fa sembrare facile, ma non lo è stata". Il tecnico, poi, chiarisce la sua posizione sul rinnovo di contratto, ovvero il desiderio di "diventare più ricco": "Ho espresso un obiettivo individuale per il mio futuro, che può essere anche remoto: il prossimo contratto lo vorrei fare più ricco per ripagare anche la mia famiglia dei sacrifici. Questo è un obiettivo personale su cui nessuno può sindacare, perché è mio: se il presidente si sente tirato in ballo, è perché gli è stato riferito male". Infine, l'omaggio al Grande Torino. "La visita a Superga l'ho fatta: quando si viene a Torino in questo mese, è obbligatorio venire a dare un tributo a degli eroi, ad una squadra straordinaria".