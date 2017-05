Genoa. Juric, prestazione inspiegabile

PALERMO, 14 MAG - "Non ho molto da dire, abbiamo regalato un gol e la partita in maniera incredibile'': così l'allenatore del Genoa Ivan Juric. ''E' difficile capire come ha fatto Lamanna a prendere gol, ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Abbiamo trovato una retrocessa che si è comportata come una squadra retrocessa - ha spiegato - non ci ha dato una battaglia enorme. Hanno fatto una partita normale però non riesco a pensare al gol che abbiamo subito oggi, evidentemente dentro i giocatori c'è qualcosa che manca che non riesco a spiegare''. Dopo l'impresa contro l'Inter, quindi, il Genoa ritorna in bilico. "Da questo momento - ha concluso - tutte le nostre energie saranno rivolte alla sfida contro il Torino, ci giocheremo la vita, oggi abbiamo sprecato un'occasione tremenda. Credevo che avremmo fatto bene soprattutto dopo la prestazione mostrata contro l'Inter, abbiamo creato tanto ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiare".