Chievo: Maran, un punto più che meritato

ROMA, 14 MAG - E' soddisfatto l'allenatore del Chievo Rolando Maran per il punto conquistato contro la Sampdoria. "Nel primo tempo se è vero che si è visto poco va detto che le due squadre si sono annullate - le parole del tecnico - Io non ricordo molte situazioni da rete della Sampdoria, al di là dell'episodio del gol venuto fuori in maniera rocambolesca. Ripeto non ricordo altre situazioni da gol della Sampdoria. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e sistemato alcune cose che ci potevano aiutare grazie ad alcuni accorgimenti. Ne è venuta fuori una bella partita, aperta e lottata in ogni angolo del campo. Portiamo a casa un punto più che meritato".