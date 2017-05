Donadoni, Bologna bello ma solo a metà

ROMA, 14 MAG - "Un pomeriggio piacevole per i nostri tifosi. Siamo partiti bene ed è arrivato il gran gol di Destro, la botta presa da Fiorillo gli ha dato cattiveria e impulso: un attaccante oggi non può essere solo gol. Noi, comunque, belli a metà: c'è l'altra su cui lavorare, ma oggi era importante fare tre punti contro una squadra che non si è risparmiata". Così Roberto Donadoni dopo il 3-1 del suo Bologna sul Pescara. Nelle ultime due partite i rossoblù affronteranno il Milan a San Siro e la Juventus in casa, match che dovrebbero dare le giuste motivazioni ai giocatori. "Penso che prenderò 15 giorni di vacanza - scherza il tecnico - Vediamo come i giocatori riescono a caricarsi da soli, magari è una soluzione che può funzionare in futuro...". Infine, un richiamo a tre dei suoi migliori giocatori per quanto riguarda la fase offensiva, Verdi, Di Francesco e Krejci: "Il calcio di oggi è fatto più di pensiero che di grandi giocate tecniche, bisogna capire i momenti della gara e capire che a volte si deve gestire".