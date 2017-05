Zeman, campionato a 16 è più equilibrato

ROMA, 14 MAG - Più che di Bologna-Pescara, ininfluente per la classifica, Zdenek Zeman preferisce parlare di calcio in generale. Ad un cronista che lo chiama "maestro" e gli fa gli auguri per i 70 anni risponde scherzosamente che il compleanno "era due giorni fa"; poi ripercorre le tappe che lo hanno visto più volte vicino alla panchina del Bologna ("ormai è tardi"). "Resto convinto - spiega poi - che un campionato con 16 squadre sarebbe più equilibrato e ci sarebbe pure tempo per la Nazionale. Oggi in Italia ci sono tre ottime squadre, due buone e il resto se la gioca, ma non basta". Nella mixed zone del dopopartita, intanto, il centrocampista Alessandro Bruno ha parlato a nome della squadra e dei compagni per chiedere scusa ai tifosi e alla società dopo la pessima stagione: "È difficile parlare in questi momenti, ma non ci possiamo nascondere. Ci sta di retrocedere, ma noi l'abbiamo fatto in una brutta maniera. I numeri non si nascondono. Possiamo solo chiedere scusa. Futuro? Quest'anno ha lasciato solo macerie".