Martusciello, l'Empoli ha sbagliato gara

ROMA, 14 MAG - Dopo la sconfitta del suo Empoli a Cagliari, Giovanni Martusciello è quasi incredulo. "Avremmo dovuto avere le motivazioni per fare una partita diversa - osserva il tecnico dell'Empoli - Motivazioni che il Cagliari ha messo in campo e noi no. Sono partite difficili da spiegare. Ogni nostro errore veniva punito inesorabilmente. È accaduto, prendiamone atto. Ora bisogna cercare di mettere dentro queste ultime partite tutto quello che abbiamo". Procedendo un passo per volta. "Ora pensiamo all'Atalanta - spiega il mister - Sarà una settimana importante. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e andare oltre i nostri limiti".