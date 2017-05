Rastelli, il Cagliari poteva arrotondare

ROMA, 14 MAG - Massimo Rastelli è sereno e sorridente dopo la vittoria per 3-2 del suo Cagliari sull'Empoli che, sulla carta, si era presentato in Sardegna con stimoli ben superiori a quelli dei padroni di casa, già con la salvezza in tasca. "Sono i ragazzi - riconosce il tecnico rossoblù - a trovare allenamento dopo allenamento quelle motivazioni per continuare a lottare nonostante il traguardo salvezza già raggiunto. La partita? Primo tempo bello, di qualità. Con questo caldo era difficile mantenere quei ritmi e abbiamo perso lucidità consentendo all'Empoli di riavvicinarsi. Purtroppo ho dovuto fare dei cambi forzati. Vero è che abbiamo anche avuto grandi occasioni per arrotondare". Un'altra giornata di gloria per Rafael, portiere rossoblù con il "vizio" di parare rigori. "Studiamo tanto in settimana sui filmati - rivela Rastelli - Facciamo tanto lavoro a casa. Ma il merito è anche del gruppo di portieri che lavora insieme a me".