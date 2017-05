Serie A: Napoli champagne strapazza Toro

ROMA, 14 MAG - Il Napoli prende a pallate il Torino, mette pressione alla Roma attesa dal posticipo con la Juventus e si proietta nuovamente al secondo posto che vale la Champions diretta. L'Inter, invece, perde l'ennesimo autobus per l'Europa lasciandosi battere 2-1 a San Siro da un bel Sassuolo: per i nerazzurri è il quarto ko di fila. In coda resta aperta la lotta per la salvezza: il Crotone, infatti, supera l'Udinese e si porta ad 1 punto dall'Empoli e a 2 dal Genoa, battuti di misura con Cagliari e Palermo. Risultati della 36/a giornata di Serie A: Atalanta-Milan 1-1 (ieri), Bologna-Pescara 3-1, Cagliari-Empoli 3-2, Crotone-Udinese 1-0, Fiorentina-Lazio 3-2 (ieri), Inter-Sassuolo 1-2, Palermo-Genoa 1-0, Roma-Juventus alle 20:45, Sampdoria-Chievo 1-1, Torino-Napoli 0-5. Classifica: Juventus 85 punti; Napoli 80; Roma 78; Lazio 70; Atalanta 66; Milan 60; Fiorentina 59; Inter 56; Torino 50; Sampdoria 47; Udinese e Cagliari 44; Chievo e Sassuolo 43; Bologna 41; Genoa 33; Empoli 32; Crotone 31; Palermo 23; Pescara 14.