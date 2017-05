Play off Lega Pro, Padova va Ko in casa

ROMA, 14 MAG - Sovvertendo i pronostici l'AlbinoLeffe ha battuto in trasferta il Padova 3-1 (1-0) in uno dei play off del girone B di Lega Pro. Vantaggio dei bergamaschi al 27' con Giorgione e raddoppio con Ravasio al 16' del secondo tempo. Una rete di Mandorlini per i biancoscudati al 26' ha riaperto i giochi - al Padova infatti bastava il pareggio - ma dopo aver retto con qualche pericolo l'urto dei padroni di casa, l'AlbinoLeffe ha realizzato su rigore con Montella il 3-1 al 95'. Nella 2/a fase i lombardi affronteranno la Lucchese. Andata in Toscana domenica prossima e ritorno giovedì 24 maggio.