Play off Lega Pro,JuveStabia-Catania 0-0

ROMA, 14 MAG - Juve Stabia e Catania hanno pareggiato 0-0 nel play off del girone C di Lega Pro. Con questo risultato accedono alla 2/a fase, dove affronteranno la qualificata di Reggiana-Feralpi Salò, le "vespe" di Castellammare di Stabia in virtù di una migliore classifica finale. I siciliani hanno giocato per due terzi di gara in dieci per il doppio giallo a Parisi.