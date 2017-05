Inter: Gabigol ringrazia i tifosi

ROMA, 14 MAG - "Non posso non ricordare l'immenso affetto che ricevo dai tifosi nerazzurri. Forza Inter e vinciamo insieme". Così Gabriel Barbosa, su Twitter, ringrazia il pubblico di San Siro che lo ha a lungo invocato nel secondo tempo della partita persa oggi contro il Sassuolo. Gabigol lo fa pubblicando anche il video con i cori dei tifosi che hanno scandito il suo nome per almeno dieci minuti.