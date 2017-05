Piquè in ospedale per virus, dimesso

BARCELLONA, 14 MAG - Gerard Piquè è stato dimesso dall'ospedale Vall d'Hebrón dov'era ricoverato per un'infezione virale su cui non sono stati forniti dettagli. Si sa soltanto che da qualche giorno il difensore non stava bene e aveva avuto forti dolori addominali, che lo hanno convinto a farsi ricoverare. Ora, secondo quanto fatto sapere dallo staff medico del club 'blaugrana', Piquè trascorrerà qualche giorno di riposo a casa e, oltre a saltare la partita di oggi contro il Las Palmas, la sua presenza è in dubbio anche per l'ultima partita di campionato contro l'Eibar e per la finale di Coppa del Re, il 27 maggio contro il Deportivo Alavés.