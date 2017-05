Eder, impegno per restare all'Inter

MILANO, 14 MAG - "Bisogna guardarsi dentro. Chi vuole restare deve avere la personalità di dire che vuole rimanere. Chi non vuole, deve dire alla società che non vuole restare all'Inter": lo dice l'attaccante Eder, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la quarta consecutiva per la squadra nerazzurra. Una resa dei conti, necessaria per voltare pagina la prossima stagione. "Anche la società -dice Eder- deve essere sincera con noi giocatori, il prossimo anno non si può sbagliare". Parla anche Handanovic e la sua analisi è schietta e sincera: "Capisco i tifosi. Da 5 anni sono qui e vedo sempre le stesse situazioni, hanno ragione. L'Inter non può essere settima o ottava. La pazienza c'è ma fino a un certo punto. Non so cosa dire, non voglio prendere per il c.. nessuno, è il peggior momento da quando sono qui. È difficile anche per noi giocatori, bisogna essere uomini anche ora". Qualcosa manca soprattutto durante gli allenamenti: "La scintilla va cercata lì, da noi non c'è serenità, bisogna dare qualcosa di diverso".