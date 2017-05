Curva Inter abbandona San Siro

MILANO, 14 MAG - La Curva Nord dell'Inter abbandona per protesta San Siro al 20' del primo tempo della partita contro il Sassuolo, dopo aver duramente contestato la squadra e il club. "Visto che il nostro sostegno non ve lo meritate... oggi vi salutiamo e ce ne andiamo a mangiare". Con questo striscione la Curva Nord dell'Inter abbandona San Siro mentre la partita contro il Sassuolo è sullo 0-0. Una contestazione durissima accolta ancora dall'applauso dei tifosi presenti in tribuna e sugli spalti.