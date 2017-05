Inter, Ausio 'sapevo di Sabatini'

MILANO, 14 MAG - "Sabatini? Ne ho sentite di tutti i colori, per me non è una novità, io lo so dalla società da circa un mese. Prima del mio rinnovo, ho anche rimesso il mio ruolo a disposizione della società visto che stavano cercando una figura anche tecnica, mi è stato invece ribadito che sarò ancora solo direttore sportivo e mi hanno proposto un contratto di 3 anni confermandomi fiducia": lo dice il direttore sportivo Piero Ausilio, a Premium Sport, prima della partita contro il Sassuolo a San Siro. "Anche Sabatini sapeva che avrebbe trovato me qui. In più ci conosciamo, siamo amici, ho letto cose idiote sul nostro modo di lavorare - aggiunge - c'è stata e ci sarà sempre grande confronto per il bene dell'Inter".