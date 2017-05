Semplici, Spal ha meritato traguardo

ROMA, 13 MAG - Nello spogliatoio del Liberati, a Terni, subito dopo la promozione in Serie A della Spal, l'allenatore Leonardo Semplici è raggiante. "Siamo felicissimi - ha commentato - Dopo il pari con la Pro Vercelli, eravamo usciti moralmente un po' malconci ed oggi si è visto. Ma per fortuna abbiamo raggiunto la Serie A grazie ai risultati degli altri campi e ora possiamo finalmente festeggiare. Certamente non abbiamo fatto una bella prestazione, la Ternana ci ha messo subito in difficoltà. Ma noi abbiamo meritato questo traguardo per tutto il resto della stagione". "Devo ringraziare il mio presidente e il mio direttore sportivo - ha aggiunto Semplici parlando con i giornalisti - per quanto hanno fatto. Basti pensare che siamo al diciottesimo posto come monte ingaggi: evidentemente, si è fatto un gran lavoro. Poi, c'è da dire che abbiamo scelto i giocatori non solo per le loro qualità tecniche, ma anche umane e questo è stato importante. Quale sarà il mio futuro? Ora mi godo questo momento e poi si vedrà".