Boninsegna,questa Juve somiglia alla mia

ROMA, 13 MAG - "La Juve di oggi? Una corazzata, ma composta in gran parte da stranieri: Higuain, Dybala, Khedira, Mandzukic... Anche gli italiani sono di valore: Buffon, Bonucci, Chiellini, Marchisio... Tutti uomini di talento ed esperienza. Ci sono una rosa molto più ampia e molti più impegni, ma con uno stesso marchio di fabbrica: la volontà di vincere". Così Roberto Boninsegna, grande protagonista della cavalcata trionfale che 40 anni fa portò la Juventus a centrare l'accoppiata scudetto-Coppa Uefa. Sua è anche una delle voci narranti del libro "1977, Juventus Anno Zero", realizzato da un gruppo di scrittori in occasione del 40/o anniversario di quell'impresa. Boninsegna traccia poi un parallelo tra la sua Juve e quella di oggi: "Eravamo campioni noi e sono campioni loro. Uomini di valore che hanno il successo nel dna. Noi eravamo tutti italiani e nazionali: dagli intramontabili Zoff e Furino, fino ai giovani talenti come Gentile, Tardelli e Scirea. Persino le riserve erano fior di giocatori, penso a Cabrini".