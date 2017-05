Serie B: la Spal torna in A dopo 49 anni

ROMA, 13 MAG - La Spal torna in Serie A dopo 49 anni: pur sconfitta 2-1 a Terni, infatti, ha conquistato matematicamente la promozione con una giornata d'anticipo grazie alla sconfitta del Frosinone a Benevento. Risultati del 41/o turno di Serie B: Benevento-Frosinone 2-1, Cittadella-Vicenza 2-0, Latina-Perugia 2-2, Novara-Entella 2-0, Pro Vercelli-Brescia 2-2, Salernitana-Avellino 2-0, Spezia-Pisa 0-0, Ternana-Spal 2-1, Verona-Carpi 1-1. Trapani-Cesena alle 18 e Bari-Ascoli domani alle 15. Classifica: Spal 75; Verona 73; Frosinone 71; Cittadella 63; Perugia e Benevento 62; Carpi 59; Spezia 57; Novara 56; Salernitana 54; Bari 53; Entella 51; Cesena e Pro Vercelli 49; Brescia 47; Ascoli, Ternana e Avellino 46; Trapani 44; Vicenza 41; Pisa 35; Latina 32. Latina 7 punti di penalizzazione per violazioni Covisoc; Pisa 4 punti di penalizzazione per violazioni Covisoc; Avellino 3 punti di penalizzazione per calcioscommesse; Benevento 1 punto di penalizzazione per violazioni Covisoc. Pisa e Latina retrocesse in Lega Pro.