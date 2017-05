Martusciello, a Cagliari niente calcoli

ROMA, 13 MAG - Per l'Empoli la gara di Cagliari è la terzultima, ma potrebbe essere decisiva in caso di vittoria e Giovanni Martusciello non pensa alla classifica, perché sa che la sua squadra deve raccogliere il massimo possibile. "Non siamo qui a far calcoli - assicura il tecnico - Dobbiamo solo riconfermare quanto abbiamo fatto con il Bologna. Le motivazioni fanno la differenza, si è visto. Prima pensiamo al Cagliari, poi alle altre due gare". E su questo argomento insiste: "Non li facciamo i conti, non me ne frega nulla. Possiamo essere salvi o trovarci il Crotone a un punto: non mi faccio del male, non penso a quello che può succedere. Sono concentrato sulla gara". Il Cagliari è salvo e senza pressioni. "Ma è forte e organizzato - ricorda Martusciello - Ha un gioco simile al nostro. Loro saranno motivati, ma noi dovremo esserlo di più". Il tecnico, poi, dà qualche indicazione sulla formazione: "Krunic sta meglio, ma non credo partirà dall'inizio. Penso che metterò in campo la stessa squadra vista con il Bologna".