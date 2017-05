Spalletti, Sabatini ? è un ds forte

ROMA, 13 MAG - "Se mi piacerebbe lavorare di nuovo con Sabatini? Con lui ho avuto dei punti di vista contrari, ma su tante cose eravamo d'accordo. Secondo me rimane un dirigente forte e importante, per cui se continuerò a lavorare e se ci fosse la possibilità perché non farlo?". Luciano Spalletti non chiude le porte a un futuro professionale al fianco di Walter Sabatini, nominato nei giorni corsi coordinatore dell'area tecnica della frazione sportiva di Suning, gruppo cinese proprietario dell'Inter. "Sorpreso del suo arrivo? Sabatini è un direttore sportivo forte, un personaggio che ha esperienze importanti, è uno da club forte, da club che vuole tentare di riproporsi nel discorso vittoria, quindi non mi sorprende che lo abbiano chiamato" aggiunge quindi Spalletti alla vigilia della sfida tra la Roma e la Juventus.