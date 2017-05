Perrotta, torno allo stadio per Totti

ROMA, 13 MAG - "Mi auguro che Totti possa finire la sua carriera con la maglia della Roma. Vederlo con un'altra maglia, cinese, americana o australiana, è qualcosa che nessuno vorrebbe vedere. Deve finire da bandiera della Roma". Così Simone Perrotta, parlando del probabile addio al calcio di Francesco Totti previsto all'ultima di campionato contro il Genoa il 28 maggio all'Olimpico. "Non vado mai allo stadio ma per il 28 maggio ho chiesto i biglietti perché voglio portare i miei figli, è doveroso", ha proseguito l'ex compagno del capitano giallorosso, il quale ammette di non aver apprezzato che ad annunciare la fine della carriera di Totti sia stato il nuovo ds giallorosso Monchi: "Non mi è piaciuto che sia stato qualcun altro a dire che doveva smettere. Francesco ha dato la possibilità alla AS Roma di essere conosciuta nel mondo. Lui con una società assente da Roma potrebbe coprire quel vuoto. Se lo vedo allenatore in futuro? Lui può fare tutto", ha concluso.