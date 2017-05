Sarri, potrei pure tifare Higuain...

NAPOLI, 13 MAG - ''Tifare per Higuain? Per lui ce la potrei anche fare''. Maurizio Sarri risponde con una battuta, in conferenza stampa, alla domanda sul possibile aiuto che il Pipita potrebbe indirettamente dare alla sua ex squadra, segnando un gol alla Roma. ''Gonzalo - dice Sarri - ha fatto con noi lo scorso anno una stagione da fenomeno e sta facendo una grande stagione con la Juve. Quando è stato con noi, si è comportato sepre bene e quindi c'è affetto nei suoi confronti. Poi una s'incazza per come ci ha lasciato, ma finisce lì''. ''Essendo un fuoriclasse - conclude l'allenatore del Napoli - niente di più normale che possa segnare anche domani''.