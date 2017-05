Allegri, "Roma e Napoli straordinarie

TORINO, 13 MAG - "C'è da fare i complimenti sia alla Roma che al Napoli, stanno facendo cose straordinarie". Massimiliano Allegri concede l'onore delle armi agli avversari con cui la sua Juventus sta duellando. "Il campionato italiano non è facile, tutt'altro - sostiene Allegri - per vincere le partite bisogna battagliare perché c'è molta tattica, ci sono allenatori molto preparati, e ci sono squadre, come Roma e Napoli, che hanno fatto e stanno facendo cose straordinarie".