Giampaolo, riscattiamo figuraccia Roma

GENOVA, 13 MAG - La Samp cerca il riscatto dopo la brutta figura di una settimana fa a Roma con la Lazio, un 7-3 contro gli uomini di Inzaghi che non è ancora stato digerito. Giampaolo adesso vuole un successo domani al Ferraris con il Chievo: "Noi abbiamo un duplice obiettivo - ha tecnico blucerchiato -: cancellare il risultato negativo di Roma e consolidare la nostra classifica. Dai ragazzi mi aspetto una prova di grande orgoglio, la maglia della Sampdoria va rispettata attraverso prestazioni di buon livello. Per quanto riguarda il riscatto dalla prova di Roma sto parlando di orgoglio personale, della difesa di una bandiera". Messaggio chiaro di Giampaolo che non ammette altre prestazioni sotto livello e avverte la squadra: se non ci sarà una risposta caratteriale di un certo tipo "molte cose potrebbero essere messe in discussione". Di fronte il Chievo, ma al di là delle valutazioni sull'avversario, il tecnico ribadisce il concetto: "Dalla squadra voglio vedere una seria volontà di riscatto''.