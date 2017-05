Sarri polemizza con la Lega Calcio

NAPOLI, 13 MAG - ''A questo punto della stagione sarebbe stato più giusto giocare in contemporanea. Per noi non cambia niente perchè giochiamo per primi, ma può cambiare la gestione dell'altra partita''. Maurizio Sarri in conferenza stampa polemizza con la Lega Calcio per gli orari di inizio delle due gare decisive nella lotta per la conquista del secondo posto in classifica. ''Io - dice il tecnico del Napoli - non temo l'aspetto tattico della partita Roma-Juve. Dico solo che conoscendo il risultato della nostra gara, possono impostare la partita con una atteggiamento completamente diverso. Quanto alla Juve, se fossi io l'allenatore, farei tutto il possibile per chiudere il discorso scudetto e potermi concentrare sull'impegno del 3 giugno che è la partita fondamentale della mia vita''.