Juve resta a Roma per finale C. Italia

TORINO, 13 MAG - Dopo la sfida con la Roma, che potrebbe regalare il sesto scudetto consecutivo alla Juventus, i bianconeri resteranno nella Capitale per preparare la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Lazio. "A nanna presto? In ogni caso rientreremo tardi in albergo - osserva il tecnico bianconero Massimiliano Allegri - perché non arriviamo mai prima dell'una. Poi mangeremo qualcosa e andremo a letto, ma non stiamo a pensare cosa succederà dopo, giochiamo la partita".