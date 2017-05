Allegri, a Roma per vincere 6/o scudetto

TORINO, 13 MAG - "Domani sarà la prima occasione per vincere lo scudetto senza dipendere dagli altri". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta con la Roma. Ai bianconeri basta un pareggio all'Olimpico per vincere il sesto scudetto consecutivo. "Non sarà facile: servirà la partita giusta, tosta - sostiene -. Se saremo bravi festeggeremo, altrimenti senza spaccarci la testa penseremo alla finale di Coppa Italia di mercoledì e poi proveremo a chiudere lo scudetto in casa con il Crotone".