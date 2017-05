Palermo: slitta ancora il closing

PALERMO, 12 MAG - Slitta ancora il closing dell'affare che porterà il Palermo nelle mani della Yw&F. Il presidente Paul Baccaglini, in una nota, chiede altro tempo. "Come già ricordato in altre occasioni - dice - confermo che in questo momento l'agenda di lavoro viene dettata dai tecnici impegnati nel completamento della due diligence. Come è di prassi in questi casi, c'è un intero team che si sta occupando di ultimare la due diligence che riguarda tutta la società e le sue attività. Si lavora sui dettagli non solo finanziari, ma anche legali, commerciali. I tecnici al lavoro ci hanno chiesto più tempo".