Simeone, resto all'Atletico Madrid

ROMA, 12 MAG - "Continuerò all'Atletico": Diego Simeone cancella i dubbi sul suo futuro e anticipa che anche l'anno prossimo siederà sulla panchina colchoneros. "Sono qui e ci sarò anche per l'Audi Cup", ha detto il 'Cholo' durante la conferenza stampa trasmessa in diretta Facebook per presentare il torneo che vedrà l'Atletico impegnato contro Bayern e Liverpool l'1 e 2 agosto. "Siamo contenti di partecipare a questo torneo insieme a Bayern e Liverpool che sicuramente affronteremo nella prossima Champions - ha detto il tecnico argentino, più volte avvicinato alla panchina dell'Inter in queste settimane - Giocare questo torneo prima dell'inizio della stagione ci sarà utile per capire il nostro livello".