Inter, Gagliardini smentisce critiche

MILANO, 12 MAG - "Non mi permetterei mai di parlare delle cose di casa mia. E la mia casa è l'Inter. Ho troppo rispetto per lo spogliatoio, i miei compagni, lo staff precedente, quello attuale e la mia dirigenza per pensare e dire falsità come quelle riportate nelle scorse ore. La mia concentrazione va solo a questo finale di stagione per uscire da un momento difficile, poi guardare al futuro. Uniti, insieme per l'Inter". Così il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini smentisce le notizie di stampa, circolate nelle scorse ore, secondo le quali avrebbe duramente criticato i dirigenti e i compagni di squadra.