Società cinese verso acquisto 30% Parma

(ANSA) - PARMA, 12 MAG - Dopo Milan e Inter anche il Parma potrebbe passare, almeno in parte, in mano cinese. Il 30% del Parma Calcio 1913, che si prepara a disputare i play off di Lega Pro, sarebbe in procinto di passare alla società asiatica Desport, colosso industriale di Jiang Li Zhang che in Europa ha già una partecipazione azionaria nel club spagnolo del Granada. Questa mattina alcuni emissari della Desport, assieme all'ex bomber di Parma e Lazio Hernan Crespo, hanno incontrato i proprietari del club emiliano chiudendo l'accordo. Le firme al contratto dovrebbero però arrivare solo a fine stagione. La conferma dell'accordo è arrivata dall'ad del Parma Calcio 1913 Luca Carra che ha sottolineato come ci sia "la volontà di entrambe le parti di trovare un accordo. Gli investitori sono interessati a entrare a far parte dell'azionariato del club dove resterebbe comunque anche l'attuale presenza parmigiana".