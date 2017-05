Inzaghi "Lazio sfati il tabù Juve"

ROMA, 12 MAG - "Sfatare il tabù con la Juve? E' quello che vorremmo fare, ci speriamo. Ma ci penseremo solo da domani sera dopo il Franchi. Quello che desidero è fare una buona prestazione con la Fiorentina". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di Firenze e a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia: "Scelte condizionate dalla finale? Ho tutti giocatori di prima fascia, sicuramente ci sarà un pochino di turn-over e a Roma rimarranno, oltre a Marchetti, anche Milinkovic-Savic e de Vrij. In attacco giocheranno Djordjevic e Luis Alberto dall'inizio", ha aggiunto Inzaghi che si gode la matematica qualificazione in Europa League: "Siamo stati la più continua tra le tante squadre in lotta - ha precisato - e ci siamo meritati l'Europa dalla porta principale".