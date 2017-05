Real offre 45 mln per Vinicius jr

ROMA, 12 MAG - Vinicius jr., il nuovo 'crac' del calcio brasiliano, già nelle prossime ore potrebbe diventare un giocatore del Real Madrid. Lo scrive 'Marca'. Il prezzo del trasferimento sarebbe di 45 milioni di euro, anche se ci sono ancora da sistemare alcuni dettagli non trascurabili, in particolare i due anni di contratto che il classe 2000 ha con Flamengo. L'attuale contratto del 'nuovo Neymar', come è stato ribattezzato Vinicius in Brasile, scade il 30 giugno 2019 ed è questo uno dei punti più delicati in discussione. Il Flamengo intende prolungare il contratto dell'ala destra portandolo al 2022, lasciando il giocatore nel club carioca ancora per due stagioni (il trasferimento avverrebbe nel gennaio 2019), col vincolo però del trasferimento al Real il 30 giugno 2018. Il club madridista ovviamente è di ben altro parere e avrebbe alzato la posta da 30 (il valore attuale della clausola) a 45 milioni per convincere il Flamengo.