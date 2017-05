Montella, a Bergamo come una finale

CARNAGO (VARESE), 12 MAG - "Abbiamo uno status diverso ma in questo momento l'Atalanta è una squadra modello": Vincenzo Montella rende così merito al prossimo avversario, che si è assicurato la qualificazione in Europa League ipotecando il quinto posto, con 6 punti di vantaggio sul Milan. "E' un esempio per come programma, per come lavora con i giovani. E' bello confrontarsi con l'Atalanta - ha notato l'allenatore rossonero alla vigilia della trasferta di Bergamo -. Sarà una partita difficilissima e stimolante, la vivo come una finale. Vale moltissimo, per noi qualcosa in più che per loro. Mi aspetto una gara aggressiva, piena di duelli e mi auguro un'Atalanta un po' distratta dal nuovo inno...".