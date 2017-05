Oriali torna ad Appiano ma con Ventura

MILANO, 11 MAG - Gabriele Oriali torna ad Appiano Gentile ma, per il momento, insieme al ct Gianpiero Ventura. Domani ospiti d'eccezione al centro sportivo dell'Inter per incontrare gli azzurri in vista delle prossime convocazioni di giugno e per fare un personale in bocca al lupo a Stefano Vecchi che ha preso il posto di Pioli, esonerato martedì sera. Una visita che arriva in un momento particolare, perché Oriali, secondo quanto si apprende, sarebbe ad un passo dal clamoroso ritorno all'Inter. Il club nerazzurro, infatti, è deciso a riportare l'ex bandiera ad Appiano Gentile. Un uomo d'esperienza, che ha scritto la storia vincente del club, per fare da raccordo tra la squadra e la società. Il ritorno di Oriali, oltretutto, avvicinerebbe Antonio Conte alla panchina nerazzurra. I due, infatti, sono rimasti in ottimi rapporti dopo il lavoro fatto con la Nazionale agli Europei di Francia.