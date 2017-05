Juve, Dybala loda i compagni

TORINO, 11 MAG - "Buffon è il miglior portiere della storia, Barzagli, Bonucci e Chiellini un muro, Alves un fenomeno e Higuain un goleador". Paulo Dybala ha parole 'al miele' per i compagni bianconeri con cui nelle prossime settimane si giocherà il triplete. "Buffon è il numero uno della storia, una fortuna giocare con lui - sostiene l'attaccante juventino ai microfoni di Sky Sport - Abbiamo la fortuna di poter giocare insieme a lui e ce lo godiamo e spero che sia per tanto tempo". Buffon che è protetto dalla BBC, il trio difensivo composto da Barzagli, Bonucci e Chiellini, un muro "che ho sofferto da avversario e adesso me lo godo da compagno". Dybala parla anche di Zinedine Zidane, l' allenatore del Real Madrid che sarà avversario della Juve in finale di Champions League: "Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, che ora sta dimostrando di essere bravo anche come allenatore. Ammiravo la sua tecnica, i suoi movimenti, come dribblava gli avversari. Faceva sembrare tutto molto facile".