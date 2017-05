San Marino, francobollo per 90 anni Roma

ROMA, 11 MAG - Regalo dalla Repubblica di San Marino alla Roma per il suo novantesimo compleanno: il 13 giugno sara' infatti emesso un francobollo da 2 euro, racchiuso in fogli di 12 esemplari. Il francobollo - la cui immagine è stata diffusa in questi giorni - e' illustrato con lo stemma della societa' sportiva: lo scudetto giallorosso su cui si staglia la lupa capitolina; sotto la data di fondazione (1927). La squadra - a sottolineare il suo legame con la città - fin dalla nascita adottò una simbologia strettamente romana: appunto i due colori del gonfalone comunale e la lupa che allatta Romolo e Remo. Il club (Associazione Sportiva Roma) nacque nel giugno del 1927, dalla fusione di tre associazioni sportive romane: l'Alba-Audace, il Foot Ball Club di Roma e la Fortitudo-Pro Roma. La Roma ha vinto il suo primo scudetto di serie A nella stagione 1941/42; il secondo scudetto arrivò con la stagione 1982/83 e il terzo nel campionato 2000-2001.