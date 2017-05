Atalanta, Gasperini rinnova per 3 anni

ROMA, 11 MAG - Gian Piero Gasperini sarà l'allenatore dell'Atalanta almeno fino al 2020. Il tecnico che sta portando la squadra di Bergamo all'Europa League e il club del presidente Antonio Percassi hanno prolungato il rapporto di collaborazione. Ad annunciare sul suo sito la firma di un contratto di tre anni più opzione per un'altra stagione è la stessa Atalanta. "Siamo felicissimi ed entusiasti del lavoro che Gasperini sta facendo, in sintonia con la società e la nostra proprietà", le parole di Percassi. "Mi sento fortunato per la scelta fatta dal presidente - ha detto Gasperini - l'anno scorso e quest'anno. E' un attestato di grande stima nei miei confronti, sono onorato e motivato a fare sempre di più" .