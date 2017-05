Juventus, Khedira "sto bene"

TORINO, 11 MAG - "Buone notizie, non è nulla di serio". Sami Khedira tranquillizza i tifosi della Juventus sulle sue condizioni di salute. Il centrocampista tedesco, costretto da un risentimento muscolare a lasciare il campo a nove minuti dal fischio d'inizio della gara di Champions League col Monaco, dovrà fermarsi un paio di giorni per poi tornare a disposizione di mister Allegri. "Riposerò per i prossimi due giorni - spiega il giocatore sul suo profilo Twitter - e dopo sarò pronto ad aiutare la squadra nelle partite decisive". Khedira dovrebbe saltare, dunque, la sfida di domenica con la Roma, che potrebbe dare lo scudetto alla Juventus. Sarà però disponibile per la finale di Coppa Italia con la Lazio della prossima settimana.