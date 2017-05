Mancini, Juve finale Champions meritata

MILANO, 10 MAG - Roberto Mancini non ha dubbi: "La Juventus ha meritato di raggiungere la finale di Champions League". L'ex tecnico dell'Inter, a margine della consegna del 'Premio Stracca' organizzato dalla Lega Pro e dal Corriere della Sera, fa i complimenti alla squadra di Allegri: "Questa finale è un bene per il calcio italiano. Se l'è meritato anche perché ha eliminato il Barcellona ai quarti e non era una cosa così semplice da fare. Il Real Madrid però non sarà il Monaco. Sarà una partita incerta. È un altro tipo di squadra e la partita è tra un mese e nel frattempo possono cambiare tante cose". Mancini ha anche voluto parlare di Francesco Totti: "Non so quello che farà da qui alla fine del campionato. Dovesse lasciare, lascerà uno degli ultimi grandissimi campioni italiani".