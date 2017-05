Fifa, 'stop a mozione anti Israele'

ROMA, 10 MAG - "Ancora una volta, un tema che nulla ha a che vedere con lo sport è stato posto all'ordine del giorno del prossimo Congresso Fifa per cercare di alimentare la discriminazione di Israele negli stadi". Comincia così la lettera che il presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, ha indirizzato al presidente della Figc Carlo Tavecchio e per conoscenza a quello del Coni Giovanni Malagò. "Su richiesta dell'Associazione calcio palestinese" il Congresso che si svolgerà in Bahrain domani, avrà all'ordine del giorno "l'applicazione di sanzioni" a carico della Federcalcio israeliana. In più occasioni i dirigenti del calcio palestinese hanno chiesto l'espulsione della federazione israeliana a causa delle restrizioni ai movimenti di squadre e giocatori dai loro territori. "Permettere alla Fifa di diventare un campo di battaglia in una delle controversie politiche più complesse del mondo - scrive Di Segni - porterebbe l'organizzazione ad interpretare un ruolo ben diverso da quello proprio".