Juve, per Cardiff prelazione abbonati

TORINO, 10 MAG - Saranno tre le tipologie di pacchetti per la finale di Champions riservate agli abbonati della Juventus: biglietto e voli aerei di andata e ritorno, biglietto e viaggi in autobus, biglietto libero da vincoli da viaggio. Lo ha comunicato la società bianconera che ha definito le fasi di vendita: la prima sarà, appunto, riservata agli abbonati e ai soci Juventus Premium Club, "con offerte specifiche"; la seconda fase sarà riservata a J1897 Member e tesserati Club Doc. Le date e i costi saranno comunicati in un secondo tempo. "I restanti tagliandi - informa il club bianconero - saranno destinati a sponsor, personalità, giocatori, dipendenti della società e loro familiari".