Equipe, è anno per Pallone Oro a Buffon

PARIGI, 10 MAG - "Gigi Buffon ha 39 anni e non è mai troppo tardi, né per vincere la Champions League, né per sognare il Pallone d'Oro, se mai, per caso, Cristiano Ronaldo dimenticasse di vincere una finale, questa volta". Così l'Equipe scrive su Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, il giorno dopo la semifinale di ritorno della Juve contro il Monaco che proietta la squadra bianconera in finale. La stampa sportiva francese non lesina elogi per il portiere juventino. Anche France Football, facendo una lista di possibili rivali di Ronaldo, di nuovo il favorito numero uno per vincere il Pallone d'Oro, nomina Buffon. Decisiva sarà quindi la finale di Champions' e la sfida nella sfida tra Ronaldo e Buffon, uomini simbolo delle due squadre, se, come appare probabile, la Juventus incontrerà a Cardiff in finale il Real Madrid.