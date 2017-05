Champions: biglietto fino a 8mila euro

TORINO, 10 MAG - E' partita la corsa dei sostenitori juventini per accaparrarsi i biglietti della finale di Champions a Cardiff. Sui siti specializzati nella vendita il prezzo varia da 854 euro fino a oltre 5.000. Nella tarda mattinata il portale livefootballticket annunciava di avere a disposizione 1.182 tagliandi, a partire da 854 euro. Su Ebay si arriva anche al prezzo di 8.000 euro richiesti per un singolo biglietto. La Juventus ne avrà a disposizione 18 mila, altrettanti il Real, gli sponsor della Champions League ne avranno in dotazione complessivamente 23.500. L'Uefa ne aveva messo in vendita diretta 5.500, ma solo in una settimana di marzo. Nei prossimi giorni, ma potrebbe essere già nella serata di oggi, la Juventus dovrebbe comunicare i pacchetti di viaggio, in bus e voli charter, con varie formule. A Cardiff, intanto, sono da tempo introvabili camere d'albergo, se non a prezzi proibitivi.