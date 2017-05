'Noi trasformiamo impossibile in realtà'

TORINO, 10 MAG - "Saremo ricordati per le nostre azioni. Per la nostra capacità di trasformare l'impossibile in realtà". Parole di Gianluigi Buffon affidate al suo profilo Twitter dopo la vittoria col Monaco, che è valso la finale di Champions League di Cardiff: il portiere e capitano dei bianconeri è tra i reduci della sfortunata finale del 2015 di Berlino oltre che tra i protagonisti della trionfale stagione bianconera. Finale di Cardiff festeggiata negli spogliatoi bianconeri, come documentato dal video postato sul suo profilo Instagram da Leonardo Bonucci: "Fino a Cardiff, fino alla fine!!" il commento del difensore bianconero a corredo del video in cui si vedono i calciatori della Juventus nel pieno dei festeggiamenti per l'accesso alla finale, tra bottiglie di champagne e cori. La foto dell'abbraccio con il compagno Dani Alves è la scelta di Paulo Dybala per celebrare la finale di Cardiff: "#FinoallaFine #ChampionsLeague #RoadToCardiff" gli hashtag utilizzati da la 'Joya' nel post di poche parole ma molto efficace