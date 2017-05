Allegri, e ora scaliamo gradino più alto

TORINO, 10 MAG - "I ragazzi hanno meritato con il lavoro le prossime tre settimane: per entrare nella leggenda manca peró il gradino più alto!". Così Massimiliano Allegri nel consueto tweet che segue la fine delle partite della Juventus: il tecnico bianconero ha fatto i complimenti alla sua squadra dopo la vittoria per 2-1 con il Monaco nella semifinale di ritorno che è valsa l'accesso alla finale di Cardiff. "Questa è storia" commenta, sempre sui social, Giorgio Chiellini: ""La nostra storia. Andiamo a Cardiff. Avanti cosi!!!" ha aggiunto il difensore, che non giocò perchè infortunato nel ko del 2015 in finale con il Barcellona a Berlino. Un sogno che diventa realtà per Juan Cuadrado, che si affida a Twitter per esprimere tutta la sua gioia: "Oggi il mio sogno è diventato realtà - ha scritto l'attaccante colombiano - grazie Gesù per aver trasformato un altro sogno in realtà".