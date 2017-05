Champions: Juventus in finale

ROMA, 9 MAG - La Juventus si è qualificata per la nona volta ad una finale di Champions. La squadra di Allegri ha battuto anche a Torino il Monaco, dopo il successo per 2-0 dell'andata. Allo Juventus Stadium è finita 2-1, con le reti nel primo tempo di Mandzukic e Dani Alves. Per i monegaschi a segno Mbappè nella ripresa. Per conoscere l'avversario del 3 giugno, nella finale di Cardiff, i bianconeri aspettano l'altra semifinale che domani sera metterà di fronte le due squadre di Madrid, Atletico e Real. All'andata il Real Madrid ha vinto 3-0, con tre reti di Cristiano Ronaldo.