Lega B, voto presidente a fine stagione?

MILANO, 9 MAG - Claudio Lotito, presidente della Lazio e coproprietario della Salernitana, si è presentato coi voti necessari (12 su 22) per essere eletto presidente della Lega B dall'assemblea che non è andata in scena per mancanza del numero legale (15). Domani il vicepresidente della Lega B Andrea Corradino illustrerà la situazione al n.1 della Figc Carlo Tavecchio. Secondo vari dirigenti, i tempi per la prossima assemblea elettiva saranno più chiari dopo giovedì quando si definirà il destino del Latina: secondo indiscrezioni, se il club dovesse perdere il titolo sportivo, Lotito punterebbe a ottenere l'abbassamento del numero legale a 14. Per il presidente del Benevento Oreste Vigorito c'è una possibilità molto concreta che l'elezione avvenga solo dopo fine stagione "con l'ingresso in Lega dei 7 club promossi e retrocessi". "C'è stata una mancanza di rispetto da parte di chi non ha partecipato per la seconda volta all'assemblea", nota il n.1 del Perugia Massimiliano Santopadre, fra i sostenitori di Lotito.