Napoli,domani festa per 30 anni scudetto

NAPOLI, 9 MAG - Sono passati trent'anni, ci sarà la festa, ma il ricordo comincia a sbiadire e Napoli vuole nuovi successi. Tre decenni dopo quel 10 maggio 1987, in cui gli azzurri vinsero per la prima volta il campionato, Napoli si prepara a una lunga celebrazione che comincia domani e finirà a luglio. Domani saranno protagonisti i campioni che vinsero quel titolo in campo, dal capitano Peppe Bruscolotti a Bruno Giordano che hanno organizzato insieme con Gennaro Montuori, storico "ragazzo della curva B" degli anni Ottanta, una festa per ricordare quella giornata. Oltre a loro ci saranno tutti i campioni dell'epoca, compreso il presidente Corrado Ferlaino, Mancherà Diego Armando Maradona, che si trova negli Emirati Arabi Diego tornerà però a Napoli a luglio, per ricevere la cittadinanza onoraria della città e giocare un'amichevole. Domani le celebrazioni saranno istituzionali, con la squadra campione dell'87 che sarà ricevuta in Comune dal sindaco de Magistris e in Regione Campania del governatore De Luca.